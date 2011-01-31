Эксперты: на американских фондовых площадках началась сильная коррекция

На американских фондовых площадках на прошлой неделе началась сильная коррекция.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Несмотря на позитивную корпоративную отчетность, на торговых площадках доминировали продавцы. В итоге индекс DJIA за прошедшую неделю снизился на 0,4%, а широкий индекс S&P 500 потерял 0,6%. При этом продолжился резкий рост индекса ожидаемой волатильности, который в конце недели превысил уровень в 20%, что является максимумом за последние 2 месяца.

Аналитики отмечают резкое снижение аппетита игроков к риску. Впервые с мая 2010 года был зафиксирован отток средств из фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков. Фонды потеряли USD 3,054 млрд. долларов за неделю, завершившуюся 26 января, что составляет порядка 0,4% от общего объема активов. Такой значительный отток средств последний раз происходил в середине февраля 2010 года.

По мнению аналитиков, основную роль в снижении сейчас играют рыночные настроения, а не новостной фон. Игроки рынка оказались не готовы перешагнуть отметку в 1 300 пунктов по S&P 500, и все указывает на заметную коррекцию после пятимесячного активного роста.

Как подчеркивают аналитики, на фоне сильной корпоративной отчетности относительно слабой выглядит противоречивая макроэкономическая статистика. В то же время, она не несет в себе острого негатива. В частности, декабрьский рост продаж недостроенных домов, рассчитываемый Национальной ассоциацией риэлторов, превысил рыночные ожидания на 1 процентный пункт (2% против ожидавшегося 1%). Количество проданных домов в США в декабре выросло на 18% до 329 тыс., что превысило ожидания рынка на 12%. Январское значение Индекса потребительских настроений уверенности от Conference Board, напротив, превысило ожидания рынка на 5,8 пункта, составив 60,6 пункта. При этом количество поданных за неделю заявок на пособие по безработице разочаровало инвесторов и составило 454 тыс. по сравнению с прогнозом в 409 тыс.

Однако в целом, считают аналитики, ситуация остается благоприятной для фондового рынка и носит локальное значение. Ликвидность продолжает доминировать, стоимость ресурсов остается на минимальных уровнях. В частности, полугодовой LIBOR в долларах США составляет 0,45%. При этом Федеральная резервная система США заявила, что состояние экономики еще не является удовлетворительным и программа выкупа государственных облигаций на 600 млрд. долларов не будет свернута. Это обещает дальнейшую стабильную подпитку рынков с точки зрения ликвидности, полагают аналитики.

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