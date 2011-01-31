Рынок украинских облигаций находится на стадии восстановления - эксперты

Прошедшая неделя подтвердила уверенность в том, что рынок украинских облигаций находится на стадии восстановления.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Аналитики уточняют, что это касается как рынка государственного долга, так и корпоративного сегмента. Во вторник, 25 января, правительство провело наиболее успешный аукцион за последние 9 месяцев. Также на прошлой неделе начались крупные банковские размещения.

Как отмечают аналитики, Минфин привлек более чем 1,9 млрд. грн. от продажи ОВГЗ на аукционе 25 января. При этом ключевым итогом аукциона стал тот факт, что ставки объемы размещения среднесрочных облигаций резко выросли и превысили 500 млн. грн. Это свидетельствует о том, что рынок и правительство наконец-то достигли компромисса. Инвесторы приняли правила игры Минфина и опустили планку требований ниже 10%. Средневзвешенный уровень доходности по данным облигациям составил 9,86%, тогда как ставки отсечения остались неизменными на уровне 10%. Низкий разброс заявок по доходности был характерен для всех серий. Концентрация заявок свидетельствует о стабилизации рынка.

По словам аналитиков, размещение амортизационных бумаг оказалось сравнительно скромным, а доходность размещения соответствовала ожиданиям. Пока рынок только присматривается к новым бумагам, и спрос ограничен, поскольку инвесторы не получают дополнительную премию за нестандартную форму облигаций, как это было в случае с НДС-облигациями.