Инвесторы проявляют все большую растерянность

В последние несколько месяцев позитивный настрой фондовых рынков уже стал привычным. Казалось, с продолжающимся восстановлением мировой экономики уверенность инвесторов в росте акций должна только возрастать. И действительно, рост, который продемонстрировали фондовые рынки в прошлом году, продолжился и в нынешнем. Однако вместе с этим и нерешенные проблемы перешли в новый год.

Обострились различные «болезни» мировой экономики в последние две недели января. Началось все с усилившейся волатильности на рынках, когда хороший рост по итогам одной торговой сессии вдруг сменялся заметным паданием на следующий день.

Как подчеркнули аналитики компании Astrum Investment Management, мировые фондовые рынки завершили неделю с 17 по 21 января падением - впервые за последние несколько месяцев. При этом основным драйвером коррекции, пока незначительной, стала неудовлетворительная квартальная корпоративная отчетность банка Goldman Sachs, который является знаковым для рынка. Также усилились ожидания относительного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. Аналитики отметили резкий рост индекса ожидаемой волатильности (с 15,5% до 18,5%) который вырос до максимума с начала декабря 2010 года. По итогам недели с 17 по 21 января снижение продемонстрировал широкий индекс S&P 500, в то время как DJIA продолжил рост.

Как видим, за указанный период мировые рынки еще не ощутили коррекции, несмотря на некоторое падение индексов. Оптимисты, равно как и пессимисты, не изменили свои настроения, однако уверенности у первых все же поубавилось.

Тому есть несколько причин. В частности, американская экономика по некоторым критериям перестала радовать инвесторов, при этом в целом все же демонстрируя хорошие результаты. Денежно-кредитная политика Китая, в свою очередь, также оказала негативное влияние на котировки акций на глобальных рынках. Но, опять же, далеко не все новости из Поднебесной были однозначно плохими.

Подтвердим вышесказанное ярким примером. Как сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, мировые фондовые биржи 19 января испытали снижение. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 снизился на 1,4%. Американский индекс S&P 500 потерял 1%, в то время как DJIA утратил 0,1%. Опубликованные макростатистические данные из США оказались неоднородными. Количество новых заложенных фундаментов в декабре снизилось на 24 тыс. - до 529 тыс. В то же время, количество выданных на строительство разрешений, вопреки ожидаемому снижению, выросло на 91 тыс. - до 635 тыс.

Уже на следующий день, 20 января, был опубликован ряд статистических данных в Китае за декабрь и четвертый квартал 2010 года, отметил Д.Белов. Реальный ВВП страны в четвертом квартале вырос на 9,8% в годовом выражении, опередив ожидания на 4 процентных пункта и предыдущее значение на 2 пункта. Промышленное производство в Поднебесной в декабре выросло на 13,5% г/г, что предполагает рост на 0,2 пункта м/м. Розничные продажи прибавили 19,1% г/г в декабре, ускорив рост на 0,4 пункта по сравнению с ноябрем. Оптимистические результаты обвалили азиатские рынки из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Китая в связи с продолжающимся активным ростом экономики.

Новая тенденция второй половины января проявилась в отчетности мировых корпораций, которые именно в этом месяце докладывают о своих результатах. Если в начале января компании неизменно радовали игроков рынка, то в рассматриваемый период инвесторам были преподнесены отдельные неприятные сюрпризы. В частности, такая ситуация возникла с Goldman Sachs, о чем уже говорилось выше. Но снова стоит оговориться, что в целом компании продолжают показывать отличнейшие результаты по итогам своей деятельности за четвертый квартал 2010 года.

В течение последней недели января рынки еще больше стали склоняться к понижательному треду. По мнению аналитиков компании Astrum Investment Management, на американских фондовых площадках началась сильная коррекция. Несмотря на позитивную корпоративную отчетность, на торговых площадках доминировали продавцы. В итоге индекс DJIA за неделю снизился на 0,4%, а широкий индекс S&P 500 потерял 0,6%. При этом продолжился резкий рост индекса ожидаемой волатильности, который в конце недели превысил уровень в 20%, что является максимумом за последние 2 месяца.

Аналитики отметили резкое снижение аппетита игроков к риску. Впервые с мая 2010 года был зафиксирован отток средств из фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков. Фонды потеряли 3,054 млрд. долларов, что составляет порядка 0,4% от общего объема активов. Такой значительный отток средств последний раз происходил в середине февраля 2010 года. По мнению аналитиков, основную роль в снижении сейчас играют рыночные настроения, а не новостной фон. Игроки рынка оказались не готовы перешагнуть отметку в 1 300 пунктов по S&P 500, и все указывает на заметную коррекцию после пятимесячного активного роста.

Как подчеркнули аналитики, на фоне сильной корпоративной отчетности относительно слабой выглядит противоречивая макроэкономическая статистика. В то же время, она не несет в себе острого негатива. В целом ситуация остается благоприятной для фондового рынка и носит локальное значение. Ликвидность продолжает доминировать, стоимость ресурсов остается на минимальных уровнях. При этом Федеральная резервная система США заявила, что состояние экономики еще не является удовлетворительным и программа выкупа государственных облигаций на 600 млрд. долларов не будет свернута. Это обещает дальнейшую стабильную подпитку рынков с точки зрения ликвидности, полагают аналитики.

Еще один важнейший фактор, который продолжает влиять на динамику акций – долговые проблемы в Европе. Ситуация здесь также неоднозначная и, более того, неопределенная. Проследим это на примере валютного рынка.

По словам начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, европейская валюта на мировых рынках в течение недели с 24 по 28 января стабильно росла к доллару США. Он считает, что американская статистика постепенно отходит на второй план, а динамика валюты все больше зависит от событий в Европе. В частности, по-прежнему не снята с повестки дня тема суверенных дефолтов. Как подчеркнул В.Стельмах, «долговые проблемы в Греции и Ирландии, вылившиеся в кризис суверенного долга, привели к разговорам о потенциальном развале евро. ЕЦБ был вынужден предпринять определенные меры, чтобы сгладить последствия кризиса, в частности, банк начал покупку гособлигаций. А политики, между тем, никак не могут договориться о том, что им делать. Теперь Центробанк уже настойчиво требует от правительств конкретных и решительных действии».

В последние дни января фондовые рынки попали под влияние нового (и уже совсем неожиданного) фактора. В Египте начались массовые протесты против действующей власти, переросшие в столкновения и приведшие к многочисленным жертвам. В настоящее время ситуация в стране продолжает накаляться. Это, естественно, не могло не отразиться на фондовых биржах.

Аналитик компании Astrum Investment Management Антон Комаровский отметил, что на мировых фондовых рынках 28 января наблюдалось сильное падение. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в пятницу потерял 0,9%, американские индексы S&P 500 и DJIA снизились на 1,8% и 1,4% соответственно. Опасения инвесторов относительного того, что беспорядки в Египте станут помехой поставкам нефти через Суэцкий канал, а также в целом относительно дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, затмили публикацию данных о росте американской экономики на 3,2% в четвертом квартале 2010 года. Впрочем, эти данные также оказались разочарованием: консенсус-прогноз рынка предполагал рост на 3,5%.

В последний день января падение мировых фондовых индексов, на фоне событий в Египте, продолжилось.

Украинский рынок ценных бумаг во второй половине января в основном продолжал следовать общемировому тренду. Отечественные биржи были такими же волатильными, а инвесторы – неуверенными.

По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александра Кушнарева, украинский фондовый рынок в настоящее время сильно перекуплен. На фоне высоких рисков игроки спешат зафиксировать спекулятивную прибыль, ожидая скорого наступления коррекции. Поэтому реакция даже на внешний позитив притупляется. К примеру, открытие торгов на украинском фондовом рынке 26 января прошло в позитивном ключе. Но к обеду индекс Украинской биржи растерял первоначальный запас прочности, а во второй половине дня и вовсе опустился ниже отметки закрытия предыдущей сессии. При этом внешних поводов для ухудшения рыночной конъюнктуры не было.

Заметно, что фондовые рынки на данный момент более склонны к снижению. Это можно рассматривать как результат совпадения нескольких неблагоприятных факторов, о которых говорилось выше. Однако выше также было сказано, что каждый из этих факторов нельзя оценивать как однозначно негативный. Поэтому на текущую ситуацию можно смотреть и проще, воспринимая ее лишь как давно назревшую коррекцию после нескольких месяцев роста.

Как будут развиваться события на фондовых рынках дальше – прогнозировать трудно. Ведь Египет пока поставил не точку, а жирную запятую…

Олег Коберник (УНИАН)