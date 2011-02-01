ГКЦБФР утвердила финансовый план Нацдепозитария на 2011 год

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) утвердила финансовый план ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) на 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член ГКЦБФР Алексей ПЕТРАШКО.

По его словам, финплан был утвержден комиссией в прошлом году на основании нормативных документов Кабинета министров Украины.

А.ПЕТРАШКО также сообщил, что в этом году комиссия планирует разработать новый базовый законопроект, предусматривающий полную централизацию системы депозитарного учета в Украине. Он также добавил, что в отношении данного законопроекта комиссия планирует провести консультации с представителями Кабинета министров, Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, назначенное на 17 ноября прошлого года общее собрание акционеров НДУ было перенесено на неопределенный срок на основании решения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

86% акций в НДУ владеет государство.