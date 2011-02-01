Фондовые индексы вчера восстановились на фоне отчета Exxon Mobile и статистика из США - эксперт

Восстановлению фондовых индексов в Европе и США в последний день января поспособствовали сильный отчет от Exxon Mobile и статистика из США.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, рост личных расходов потребителей в США превзошел ожидания, а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе вырос до 68,8 пункта против 68,6 пункта месяцем ранее. Тем не менее, настроения торговцев остаются сдержанными в свете обострения геополитических рисков в Египте, которые стали причиной понижения суверенного рейтинга страны от Moody’s до негативного.

По словам аналитиков, в понедельник, 31 января, украинские фондовые биржи закрылись снижением. Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили Алчевский меткомбинат (27,8 млн. грн.) и «Укрнафта» (18,7 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины рост был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+0,87%), «Стирола» (+0,07%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,01%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 31 января, снизился на 0,59% – до 1 051,37 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 942 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,34% – до 2632,73 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 365 тыс. грн.