Украинские фондовые рынки в понедельник пребывали в красной зоне - эксперты

Украинские фондовые рынки в понедельник, 31 января, пребывали в красной зоне.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи по итогам сессии понедельника снизился на фоне внушительного объема торгов. Основной вклад в падение индекса внесли компании горно-металлургического сектора. «Азовсталь» потеряла 2,38%, Eнакиевский завод - 2,36%, Aвдеевский КХЗ - 1,31%, Ясиновский КХЗ - 1,25%, Aлчевский меткомбинат - 0,33%.

Аналитики отмечают, что ощутимо просели в понедельник котировки «Центрэнерго» (-0,57%, «Райффайзен Банка Аваль» (-0,52%) и «Укртелекома» (-0,45%). В то же время, акции «Мотор Сичи» (-0,29%), «Захидэнерго»(-0,20%) и «Укрсоцбанка»( -0,15%) подешевели незначительно. Вопреки общему тренду рынка, «Укрнафта» сумела укрепить свои позиции на 0,87%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 31 января, снизился на 0,59% – до 1 051,37 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 942 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,34% – до 2632,73 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 365 тыс. грн.