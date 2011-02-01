Украинские агрокомпании на Варшавской фондовой бирже снова снизились - эксперты

Украинские компании агропромышленного комплекса на Варшавской фондовой бирже вчера сохранили негативную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, существенно просела в понедельник «Астарта» (-3,55%). В свою очередь, «Агротон» (-1,45%) и «Кернел» (-0,19%) продемонстрировали более умеренное снижение стоимости акций.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже вчера взлетела цена акций Cadogan Petroleum (+8,6%). В тоже время, стоимость бумаг JKX Oil & Gas (+0,41%) повысилась несущественно. По акциям Ferrexpo (-3,34%) наблюдалась коррекция, а котировки «Мироновского хлебопродукта» (-0,05%) снизились на мизерную величину.