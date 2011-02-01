Данные по потребительским расходам в США стали важным стимулом роста акций - эксперт

Важным позитивным стимулом роста мировых рынков акций в понедельник, 31 января, стали новости о росте потребительских расходов в США на 0,7% в декабре, что превысило консенсус-прогноз на 0,2 процентного пункта.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, также положительно инвесторы восприняли данные Чикагского института управления поставками о росте Индекса ISM в США до 68,8 пункта (ожидания были на уровне 64,5 пункта). Локомотивом роста американских индексов в понедельник стали акции энергетического сектора. Цена акций Exxon Mobil выросла на 2,1% после оглашения нефтяной корпорацией квартальной прибыли за четвертый квартал 2010 года в размере 1,85 доллара на акцию (прогноз - 1,62 доллара). Акции Massey Energy прибавили 9,8% после предложения о покупке угольной компании от Alpha Natural Resources.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, в Европе подешевели в понедельник акции автопроизводителей. Daimler AG потерял 2,5%, а котировки PSA Peugeot Citroen снизились на 1,2%. Акции банков также просели: Societe Generale потерял 2%, а Royal Bank of Scotland - 2,4%.

По информации аналитика, в понедельник мировые фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 снизился на 0,1%, тогда как американский индекс S&P 500 вырос на 0,8%, а DJIA прибавил 0,6%.

А.КОМАРОВСКИЙ отметил среди сегодняшних новостей данные об изменении индексов производственной активности PMI в Китае и Германии в январе. Также сегодня публикуются индексы расходов на строительство в США в декабре (ожидается снижение на 0,1%), американские индексы производства ISM Manufacturing (ожидаемое значение - 57,7 пункта). Кроме этого, выходит корпоративная отчетность таких компаний, как BP (ожидаемая годовая прибыль на акцию - 1,11 доллара), Western Union (ожидаемая прибыль за четвертый квартал 2010 года - 35 центов на акцию), Broadcom (ожидаемая прибыль на акцию - 72 цента) и Pfizer (ожидаемая прибыль - 46 центов).