Минфин сегодня привлек в бюджет 1,681 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 681,109 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 27 апреля 2011 года (срок обращения 84 дня) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 622,31 млн. грн.; 13 июля 2011 года (161 день) и доходностью 6,75% - 543,810 млн. грн.

Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 514,989 млн. грн. По бумагам предусмотрено 6 этапов погашений (каждые полгода) в сумме 54,85 грн., начиная с 3 августа 2011 года.

Как сообщал УНИАН, согласно государственному бюджету, в 2011 году правительство планирует выпустить ОВГЗ на сумму 48,59 млрд. грн. без учета их выпуска по программам капитализации НАК «Нафтогаз Украины», национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфеле Нацбанка составил 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.), по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).