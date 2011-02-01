Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 февраля, повысился на 1,37% – до 1 065,83 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 164 млн. 685 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 2,12% – до 2688,42 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 266 млн. 358 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 629 тыс. грн.