Сегодняшний аукцион по ОВГЗ не стал неожиданностью – эксперт

Сегодняшний аукцион по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ходе которого было привлечено около 1,7 млрд. грн., не стал неожиданностью.

Так прокомментировал результаты сегодняшнего аукциона казначей инвестиционной компании Dragon Capital Александр УБЛИНСКИХ.

По его словам, позитивным сигналом для рынка является спрос на среднесрочные (трехлетние) бумаги, ставка отсечения по которым составила 11%. «Учитывая завтрашнее погашение в объеме 1,756 млрд. грн., мы ожидаем сохранения спроса на среднесрочные бумаги», – отметил А.УБЛИНСКИХ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 681,109 млн. грн.