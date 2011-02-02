Fitch присвоило еврооблигациям «Укрэксимбанка» рейтинги «B»/«RR4»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC на сумму 2 млрд. 385,05 млн. грн. (эквивалент 300 млн. долл.) с ограниченным регрессом на эмитента и с фиксированной ставкой в 11% долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что облигации со сроком погашения в феврале 2014 года будут использованы исключительно для финансирования депозита, который номинирован, финансируется и погашается в украинских гривнах, но расчеты по которому осуществляются в долларах США. Депозит будет размещен в ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

«Укрэксимбанк» имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «стабильный».

Рейтинги дефолта эмитента, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки «Укрэксимбанка» обусловлены потенциалом получения поддержки в случае необходимости от властей Украины ввиду того, что банк находится в государственной собственности, и с учетом роли банка в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, которая остается ограниченной, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ «B».

Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по депозитному соглашению. Требования по депозитному соглашению будут считаться по крайней мере равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов «Укрэксимбанка», за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. Согласно украинскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 3 квартала 2010 года, согласно отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета, депозиты физических лиц составляли около 22% базы фондирования «Укрэксимбанка».

Fitch отмечает, что держатели облигаций будут принимать валютный риск в связи с выплатой в долларах США по облигациям, так как все выплаты процентов и основной суммы долга будут осуществляться, исходя из обменного курса гривни к доллару. Если произойдет падение курса гривни в ходе срока сделки, то долларовые выплаты процентов и основной суммы долга по облигациям уменьшатся соответственно, таким образом снизив объем первоначальных вложений держателей в облигации в долларовом выражении.

Держатели облигаций не смогут получить выплаты по основной сумме долга в течение первого года после выпуска, даже если они могут иметь право потребовать досрочного погашения или ускорения выплат согласно условиям эмиссии. Это обусловлено решением Национального банка Украины, который запрещает изъятие депозитов или требование досрочных выплат по депозитам нерезидентами до истечения одного года от даты депозита. Соответственно, в депозитном соглашении указывается, что минимальный срок депозита может составлять один год от даты размещения согласно ограничениям действующего украинского законодательства, пока эти ограничения остаются в силе.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2011 года активы банка составили 73,172 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 52,094 млрд. грн., обязательства – 55,717 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,454 млрд. грн.

В 2010 году «Укрэксимбанк» увеличил прибыль на 69% – до 51,307 млн. грн.