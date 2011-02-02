Инвесторы во вторник активно покупали акции энергетического сектора - эксперт

Инвесторы на Украинской бирже во вторник, 1 января, активно покупали акции энергетического сектора.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, инвесторы активно покупали акции «Днепроэнерго» и «Центрэнерго», которые выросли в цене на 3,5% и 2,7% соответственно.

Как отметил А.КОМАРОВСКИЙ, индекс Украинской биржи во вторник открылся резким ростом котировок и в течение торговой сессии сохранял восходящий тренд. Практически все ликвидные компании выросли в цене, кроме «Стирола», который снизился на 0,4% после роста в предыдущий день. Лидером, как по росту котировок, так и по объему торгов стали акции «Укрнафты», подорожавшие на 4%. Существенно подорожали акции «Шахтоуправления «Покровское», которые выросли на 4,25%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 февраля, повысился на 1,37% – до 1 065,83 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 685 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 2688,42 пункта. Общий объем торгов составил 266 млн. 358 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 629 тыс. грн.