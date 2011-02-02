Украинские фондовые биржи выросли на фоне вероятного разрешения конфликта в Египте – эксперты

Украинские фондовые биржи во вторник, 1 февраля, закрылись ростом на фоне вероятного разрешения конфликта в Египте, а также позитивных корпоративных данных от BP, Pfizer и UPS.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили Алчевский меткомбинат (17,1 млн. грн.) и «Укрнафта» (24 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по акциям «Укрнафты» (+4,01%) и «Центрэнерго» (+2,74%).

Аналитики сообщают, что торги в Европе и США во вторник закрылись ростом под влиянием положительной статистики из США и Европы. Так, стало известно, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в январе 2011 года повысился до 60,8 пункта по сравнению с 58,5 пункта в декабре 2010 года. Индекс деловой промышленности в еврозоне также вырос до 57,3 пункта в январе с 56,9 пункта месяцем ранее.

По информации аналитиков, сегодня публикуется индекс цен производителей в еврозоне за декабрь. В США выходят декабрьские данные по индикатору занятости ADR и запасы нефти за неделю по данным EIA.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 февраля, повысился на 1,37% – до 1 065,83 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 685 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 2688,42 пункта. Общий объем торгов составил 266 млн. 358 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 629 тыс. грн.