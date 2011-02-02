Рост на украинских фондовых площадках подкреплен оптимизмом внешних рынков - эксперты

На украинских фондовых площадках во вторник, 1 февраля, наблюдался восходящий тренд, подкрепленный оптимизмом, царившем на внешних рынках.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, основной вклад в рост индекса Украинской биржи во вторник внесла «Укрнафта», акции которой взлетели на 4,01%. Также впечатляющее повышение котировок продемонстрировала компания «Центрэнерго» (+2,74%).Существенно подорожали бумаги банковского сектора. «Укрсоцбанк прибавил 1,85%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,62%.

Аналитики отмечают, что предприятия горно-металлургического комплекса во вторник следовали общей позитивной динамике рынка, но повышение стоимости их акций оказалось более умеренным. Алчевский меткомбинат вырос на 1,82%, «Азовсталь» - на 1,45%, Eнакиевский метзавод - +1,41%, Ясиновский КХЗ – на 1,27%, Aвдеевский КХЗ – на 0,86%.

По информации аналитиков, во вторник также укрепили свои позиции «Укртелеком» (+1,04%) и «Мотор Сич» (+0,59%). Самый слабый результат среди голубых фишек продемонстрировала «Захидэнерго», котировки которой подросли всего на 0,16%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 1 февраля, повысился на 1,37% – до 1 065,83 пункта. Общий объем торгов составил 164 млн. 685 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 2688,42 пункта. Общий объем торгов составил 266 млн. 358 тыс. грн., из них на срочном рынке – 50 млн. 629 тыс. грн.