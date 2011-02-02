Мировые фондовые рынки завершили вторник активным ростом - эксперт

Мировые фондовые рынки завершили торговый день во вторник, 1 февраля, активным ростом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 во вторник вырос на 1,5%, американский индекс S&P 500 - на 1,7%, а DJIA прибавил 1,3%. Индекс S&P 500 закрепился выше психологически важной отметки 1 300 пунктов, а индекс DJIA сейчас превышает свой «Рубикон» в 12 000 пунктов.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, позитивным импульсом для ралли на мировых рынках акций стали данные Института управления поставками об изменении индекса производственной активности (PMI) в США, который вырос в январе до 60,8 пункта, что является многолетним максимумом. Это намного превысило рыночные ожидания (прогноз предполагал, что индекс не изменится и сохранится на декабрьском уровне 58,5 пункта).

По словам аналитика, вышедшая корпоративная отчетность американских голубых фишек придала уверенность инвесторам. Акции фармацевтического гиганта Pfizer прибавили 5,5% после оглашения скорректированной чистой прибыли на акцию в размере 47 центов (прогноз - 46 центов) и начала новой программы выкупа обыкновенных акций у инвесторов общим объемом 5 млрд. долларов. Котировки UPS выросли на 4,2% после оглашения квартальной прибыли на акцию в размере 1,11 доллара (прогноз - 75 центов). В Европе росли акции энергетических и угольных компаний: BP подорожала на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 3%, Kazakhmys - на 4,8%.

А.КОМАРОВСКИЙ отметил, что сегодня публикуются данные об изменении занятости в частном секторе США в январе от компании ADP. Также выйдет корпоративная отчетность компаний Electrolux, Time Warner, Whirpool Corp и Visa.