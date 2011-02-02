Приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала – Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас идет чисто техническая процедура. Указы Президент подписал, все постановления Кабинета Министров уже приняты. Я думаю, что в течение первого квартала их (объекты теплогенерации – УНИАН) подготовят уже к приватизации и после первого квартала начнется сам процесс», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы процесс приватизации объектов теплогенерации начался как можно быстрее.

«Мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее было реализовано», – сказал первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

Напомним, ранее ФГИУ не исключал возможности объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале 2010 года.

По словам А.РЯБЧЕНКО, акции этих компаний впервые выставляются на продажу, поэтому они требуют подготовки к приватизации. Он также сообщил, что Министерство топлива и энергетики предложило выставлять на продажу один раз в квартал пакеты акций тепловых генераций или контрольные пакеты облэнерго.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что общая стоимость четырех тепловых генерирующий компаний составляет 9-9,5 млрд. грн. По его словам, в случае выставления их на продажу их общая реализационная стоимость может вырасти до 11 млрд. грн.