Эксперт: позитивные настроения сегодня преобладали на украинском фондовом рынке

Открытие торгов на Украинской бирже в среду, 2 февраля, ознаменовалось ростом на фоне внешнего позитива.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, биржи США и Азии накануне закрылись существенным ростом, в положительной зоне открылись торговые площадки Европы, а цены на нефть стабилизировались после ослабления напряженности в Египте.

Как считает С.БЕЛЯСОВ, «ближе к обеду в среду новостной фон был уже не столь однозначным. Динамика индексов на европейских рынках оказалась смешанной, а цены на фьючерсы американских бирж демонстрировали вялый нисходящий тренд. Но это не остановило рост покупательской активности на Украинской бирже, инвесторы сменили акценты на внутренние новости, которые выходили в среду в значительном количестве».

По мнению аналитика, открытие американских фондовых площадок во второй половине торгового дня в негативной зоне все же немного охладило активность участников отечественного рынка. Часть инвесторов начала фиксировать прибыль, что привело к откату индекса Украинской биржи от дневного максимума, однако позитивные настроения на рынке остались преобладающими.

С.БЕЛЯСОВ отметил, что по итогам торговой сессии 2 февраля индекс Украинской биржи вырос на 2,53% до 2756,55 пункта. Объем торгов достиг рекордной отметки в 456,17 млн. грн.

По словам аналитика, в центре внимания участников рынка были акции «Мотор Сичи» (+10,62%). Ажиотажные покупки бумаг эмитента были обусловлены публикацией предварительных финансовых показателей в преддверии очередного собрания акционеров, назначенного на 24 марта. Чистая прибыль «Мотор Сичи» в 2010 году выросла на 68% и составила 1,25 млрд. грн., что оказалось существенно выше ожиданий участников рынка.

Как подчеркнул С.БЕЛЯСОВ, заявление министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА о том, что правительство намерено начать приватизацию тепловой генерации во второй половине текущего года, вызвало рост интереса участников торгов к энергогенерирующим компаниям. Так, акции наиболее вероятных кандидатов на приватизацию – «Донбассэнерго» и «Центрэнерго» выросли в цене на 2,92% и 1,27% соответственно.

Аналитик сообщил, что не угасал интерес участников рынка в среду и к акциям «Укрнафты» (+1,94%), растущим в цене уже восьмой день подряд. Инвесторы активно наполняли портфели бумагами крупнейшего нефтедобытчика страны на ожиданиях принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров, назначенном на 25 февраля.

По информации С.БЕЛЯСОВА, на общем позитивном фоне существенно выросли в цене акции «Укртелекома» (+3,12%). Новости о росте производственных показателей металлургов в январе инвесторы встретили с умеренным оптимизмом. Акции «Азовстали» подорожали на 1,09%, Енакиевского метзавода - на 0,84%.

Аналитик добавил, что из бумаг индексной корзины Украинской биржи в среду снижением котировок завершилась торговая сессия для Алчевского меткомбината (-0,53%), Стахановского ВСЗ (-0,22%), «Захидэнерго» (-0,16%) и «Стирола» (-0,07%).