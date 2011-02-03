Котировки большинства украинских голубых фишек выросли в цене - эксперт

Котировки большинства украинских «голубых фишек» в среду, 2 февраля, выросли в цене.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, в среду индекс Украинской биржи открылся резким ростом котировок на позитивном новостном фоне с мировых фондовых площадок. Закрылся индекс УБ также в зеленой зоне, сохраняя восходящий тренд в течение всей торговой сессии.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, лидером среди ликвидных бумаг Украинской биржи как по объему торгов, так и по изменению цены в среду стали акции «Мотор Сичи», подорожавшие на 10,6% на новости о росте чистой прибыли компании в 2010 году на 69%. Акции Северного ГОКа и «Укртелекома» прибавили 3,2% и 3,1% соответственно. В то же время, Алчевский металлургический комбинат подешевел на 0,5%, а Стахановский вагоностроительный завод - на 0,2%.

Аналитик отметил, что индекс Украинской биржи в среду закрылся на отметке 2 756 пунктов, прибавив 2,5%. Общий объем торгов акциями был большим и составил 318 млн. грн.