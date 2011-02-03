Установлена плата за выдачу дубликатов и копий лицензий на рынке ценных бумаг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" относительно порядка выдачи дубликатов и копий лицензий" (№ 2927-VI), принятый парламентом 13 января этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, этот закон предусматривает установление платы за выдачу дубликатов лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, копий этих лицензий, их переоформления, а также за выдачу сертификатов на право осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами в Украине и их дубликатов, с направлением указанных полученных средств на счета государственного бюджета Украины.