Слияние ММВБ и РТС серьезно повлияет на развитие биржевого рынка Украины – ПФТС

Создание единой фондовой площадки в России, путем слияния российских бирж ММВБ и РТС, серьезно повлияет на украинский фондовый рынок. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, об этом заявил председатель совета директоров фондовой биржи ПФТС Александр СКЛЯРОВ.

«Несомненно, процесс консолидации российских акционеров двух ведущих украинских бирж серьезно повлияет на развитие биржевого рынка Украины, но, в чем нет никаких сомнений, это не произойдет моментально», - заявил А.СКЛЯРОВ. Он также отметил, что пока рано делать прогнозы, какое конкретное влияние окажет данное слияние на украинский рынок.

«Мы поддерживаем идею консолидации биржевой деятельности в России, ведь будучи частью глобального мира, объединенная биржа смогла бы еще более успешно конкурировать с мировыми биржевыми площадки», - отметил А.СКЛЯРОВ. С учетом вышесказанного, по его мнению, действительно необходимо создать мощную базу для завоевания лидирующих позиций на рынке за счет консолидации лучших технологий, профессионалов и продуктов, а «не размениваться на конкурентную борьбу на внутригосударственном уровне”.

Как сообщал УНИАН, российская биржа ММВБ достигла предварительной договоренности о покупке контрольного пакета акций другой российской фондовой биржи - РТС.

ММВБ является собственником контрольного пакета акций украинской фондовой биржи ПФТС, РТС владеет 43% акций «Украинской биржи».