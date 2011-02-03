Поддержку фондовым индексам оказали цены на нефть, статистика из США и отчетность - эксперты

Основную поддержку фондовым индексам на зарубежных площадках вчера оказали рост цен на нефть, хорошая статистика из США, а также корпоративная отчетность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, отчет от агентства ADP показал менее серьезное снижение количества новых рабочих мест в частном секторе экономики США, чем этого ожидали аналитики. Направление движения рынков сегодня определяют новости из Египта, цены на нефть и корпоративная статистика от News Corp.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые площадки в среду, 2 февраля, закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 2,53%, оказавшись на уровне 2756,55 пункта. Индекс ПФТС поднялся на 2,56% до уровня 1093,10 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (61,5 млн. грн.), рост акций компании составил 10,62%. Основную поддержку украинскому рынку оказали предварительные данные о росте прибыли «Мотор Сичи» на 68,6% в 2010 году. Инвесторы также активно покупали акции «Укрнафты» и «Центрэнерго».