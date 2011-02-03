Украинские фондовые рынки выросли на фоне позитивных корпоративных новостей - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 2 февраля, выросли на фоне позитивных корпоративных новостей.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс Украинской биржи в среду укрепился на впечатляющие 2,53%, а объем торгов оказался рекордным и составил 350 млн. грн. В течение дня внимание инвесторов было приковано к акциям «Мотор Сичи». Их стоимость взлетела на 10,62% после того, как стали известны предварительные результаты деятельности компании за 2010 год, превзошедшие ожидания участников рынка. Также существенно поднялись котировки «Укртелекома» (+3,12%) и «Укрнафты» (+1,94%).

По информации аналитиков, умеренное подорожание в среду продемонстрировали бумаги банковского сектора и «Центрэнерго». Райффайзен банк Аваль» прибавил 0,80%, «Укрсоцбанк» - 1,50%, «Центрэнерго» - 1,27%. Горно-металлургические компании завершили торги со смешанными результатами. Котировки Ясиновского КХЗ (+1,17%), «Азовстали» (+1,09%), Енакиевского метзавода (+0,84%) и Авдеевского КХЗ (+0,56%) укрепились. В то же время, Алчевский меткомбинат (-0,53%) закрылся в минусе. Еще одной голубой фишкой, торговавшейся против рынка, была «Захидэнерго» (-0,16%).

Аналитики сообщают, что на Лондонской фондовой бирже в среду акции Cadogan Petroleum (+12,9%) взлетели еще выше. JKX Oil & Gas (+1,02%) продемонстрировал умеренный рост. Котировки также выросли у Ferrexpo (+1,34%) и «МХП» (+0,77%).

В обзоре отмечается, что на Варшавской фондовой бирже в среду торги по бумагам «Астарты» (-0,32%) и «Агротона» (-0,27%) завершились на негативной территории. Акции «Кернела» (+0,06%) незначительно выросли.