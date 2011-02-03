Спецкомиссия просит ФГИ дать информацию о претендентах на оценку акций МАУ

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации просит Фонд государственного имущества Украины предоставить материалы о субъектах оценочной деятельности – претендентах на участие в конкурсе по проведению оценки государственного пакета акций частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании спецкомиссии ВР.

В частности, сомнение в качестве работы оценщика - ООО "Украинская экспертная группа" в ходе заседания комиссии высказала народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

«Их отчет был возвращен как некачественный. Возникает вопрос, как это мы по конкурсу берем подрядчика, который потом работает некачественно. Возникает вопрос относительно способности этой компании качественно вести работу. Хотелось бы в этом разобраться», - заявила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) направил на доработку полученные им результаты оценки 61,58% госпакета акций ЧАО "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как сообщал УНИАН, ООО “Украинская экспертная группа» - оценщик госпакета акций частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии в размере 61,58% увеличил стоимость пакета с 250 до 270 млн. грн.

5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

Эксперты считают эту сумму очень заниженной.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.