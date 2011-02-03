Оценщик МАУ увеличил стоимость госпакета акций компании до 270 млн. грн.

ООО «Украинская экспертная группа» - оценщик госпакета акций частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в размере 61,58% - увеличило стоимость пакета с 250 до 270 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Фонда государственого имущества Александр РЯБЧЕНКО сегодня в ходе внеочередного заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Согласно первой оценке, стоимость пакета акций составляла 250 млн. грн, в результате пересмотра увеличена до 270 млн. грн. «Украинская экспертная группа» в качестве оценщика предоставила первую оценку, где предлагалось выставить на продажу МАУ за 250 млн грн. Эта оценка была некачественной, поэтому в результате повторной оценки предложена сумма в размере 270 млн грн.», - пояснил А.РЯБЧЕНКО.

Он также сообщил, что результаты переоценки ФГИ получил 2 дня назад и для их анализа потребуется приблизительно неделя.

«Не могу вам сказать, будет ли он (результат переоценки – УНИАН) принят или отправлен на повторную доработку. Пока об этом говорить рано. После того, как оценка будет доработана, принята и утверждена, тогда будут проведены следующие действия по приватизации. Фонд, как акционер, должен будет всем акционерам общества предложить использовать свое преимущественное право на приобретение этих акций. Если они будут выкупать, то с ними будут заключаться договора по продажи, если они от выкупа откажутся, то фонд выставит эти акции на аукционную торговлю, и будет объявлен конкурс с элементами аукциона», - сообщил А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2010 года ФГИУ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября председатель ФГИУ А.РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн. Эксперты считают эту сумму очень заниженной.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) было признано победителем конкурса по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций авиакомпании «МАУ». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.