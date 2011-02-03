Мировые фондовые рынки завершили среду разнонаправленно - эксперт

Мировые фондовые рынки завершили торговый день в среду, 3 февраля, разнонаправленно после восходящего ралли предыдущего дня.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в среду вырос на 0,1%, американский индекс S&P 500 - снизился на 0,3%, а DJIA закрылся практически без изменений (+0,02%).

Как отметил аналитик, котировки большей части американских акций снизились на фоне неоднозначных результатов корпоративной отчетности, а также усугубления антиправительственных протестов в Египте. Компания ADP опубликовала данные о росте занятости в частном секторе США: 187 тыс. новых рабочих мест в январе (консенсус-прогноз - 140 тыс.). Однако данная новость не была воспринята рынком, который намерен все же дождаться официальных данных по рынку труда в январе, публикация которых намечена на пятницу.

По словам А.КОМАРОВСКОГО, акции страховой компании Genworth Financial подешевели на 8,46% после оглашении убытка в четвертом квартале 2010 года в размере 33 цента на акцию (ожидалась прибыль в размере 18 центов на акцию). Акции Whirpool просели на 2,1%, поскольку прибыль компании четвертый квартал в размере 2,19 доллара на акцию оказалась ниже ожиданий (2,26 доллара на акцию). Котировки Electronic Arts выросли в цене на 16% после оглашения прибыли за третий квартал 2011 года (финансовый год не совпадает с календарным) в размере 59 центов на акцию (прогноз рынка - 56 центов на акцию).