Эксперт скептично относится к перспективе приватизации генкомпаний в этом году

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО скептично относится к перспективе приватизации украинских генкомпаний в этом году, так как процесс откладывается уже в течение нескольких лет.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Как отметил С.ПЕТРЕНКО, рынком в большей степени уже учтен потенциал роста, который связан с перспективами приватизации. Тем не менее, новость окажет поддержку котировкам украинских генкомпаний.

По словам аналитика, «ожидается, что в ходе приватизации будут привлечены частные инвесторы, владеющие капиталом, необходимым для модернизации стареющих генерирующих мощностей. В результате компаниям удастся восстановить стареющие активы, продлить срок их эксплуатации, улучшить энергоэффективность и повысить показатели рентабельности».

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала текущего года.

Об этом он заявил на пресс-конференции 2 февраля т.г.

«Сейчас идет чисто техническая процедура. Указы Президент подписал, все постановления Кабинета Министров уже приняты. Я думаю, что в течение первого квартала их (объекты теплогенерации – УНИАН) подготовят уже к приватизации и после первого квартала начнется сам процесс», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы процесс приватизации объектов теплогенерации начался как можно быстрее. «Мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее было реализовано», – сказал первый вице-премьер-министр.