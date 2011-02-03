Акции украинских меткомпаний очень отстают от рынка - эксперт

Акции украинских компаний металлургического сектора очень отстают от рынка.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что стоимость акций украинских меткомпаний в 2010 году осталась на уровне конца 2009 года. «В то же, время, в России и в США фонды, инвестировавшие в сектор металлургии, показали одну из наибольших доходностей по итогам 2010 года, что связано в первую очередь с отсутствием достаточной ликвидности на рынке», - сообщила аналитик.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, украинский рынок акций в 2010 году продемонстрировал позитивную динамику. Индекс UX вырос на 62% до 2420 пунктов, в то время как, например, китайский Shanghai Composite упал на 15,4%, бразильский Bovespa прибавил всего 0,99%, а российский ММВБ вырос на 22%.

Как сообщила аналитик, основной вклад в рост индекса UX внесли акции компании «Укрнафта», стоимость которых за год выросла на 240%. Остальные бумаги индексной корзины выросли в среднем на 40%.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что, по данным Украинской биржи, объем торгов акциями за 2010 год составил 23 млрд. грн. (2,5 млрд. долл.), в среднем 85,6 млн. грн. в день. А лидерами по объему торгов стали акции «Укрнафты», с которыми было заключено сделок на сумму 3 млрд. грн. При этом с остальными бумагами индексной корзины Украинской биржи объем торгов варьировался от 500 млн. грн до 1,8 млрд. грн.