Акции энергокомпаний стали лидерами роста на Украинской бирже - эксперт

Акции энергогенерирующих компаний на Украинской бирже в четверг, 3 февраля, стали лидерами роста.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг открылся резким ростом котировок. Ценные бумаги «Центрэнерго» подорожали на 4,9%, а «Донбасэнерго» - на 1%. Стимулом к росту акций энергогенерирующих компаний стало заявление первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА о приватизации государственных пакетов энергокомпаний во втором квартале 2001 года.

Как отметил А.КОМАРОВСКИЙ, выросли в четверг также котировки «Укртелекома» и «Укрсоцбанка» - на 1,7% и 1,6% соответственно. В то же время, акции «Азовстали» и Енакиевского металлургического комбината просели на 1,3%. Индекс Украинской биржи в четверг закрылся на отметке 2 774 пункта, прибавив 0,7%. Общий объем торгов составил 250 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала текущего года. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 февраля т.г.

«Сейчас идет чисто техническая процедура. Указы Президент подписал, все постановления Кабинета министров уже приняты. Я думаю, что в течение первого квартала их (объекты теплогенерации – УНИАН) подготовят уже к приватизации, и после первого квартала начнется сам процесс», – сказал А.КЛЮЕВ. При этом он подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы процесс приватизации объектов теплогенерации начался как можно быстрее.