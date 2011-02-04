Эксперт: рост украинских акций в 2011 году будет зависеть от динамики американских бирж

Дальнейший рост на украинском рынке акций в 2011 году будет зависеть от динамики американских бирж.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, «законодателем мод на мировых фондовых (в том числе украинских) и сырьевых биржах в 2011 году по-прежнему будут США». Мировые инвестиционные банки сейчас делают ставку на восстановление американской экономики, что наряду с сохранением политики количественного смягчения создает предпосылки для подъема развивающихся стран (Бразилия, Индия, Китай, Россия). Именно поэтому украинский рынок акций все чаще фигурирует в качестве приоритетного направления инвестирования на ближайшие кварталы.

Е.ЕВДОЧЕНКО считает, что «в конце первого полугодия, если американская экономика не покажет нам позитивную динамику в ключевых макроэкономических индикаторах, инвесторы могут насторожиться. Ведь второй раунд количественного смягчения, который был принят Федеральной резервной системой США накануне, рассчитан до конца второго квартала 2011 года, а в новом раунде количественного ослабления Конгресс может отказать ФРС».

При покупке акций украинских эмитентов аналитик рекомендует делать ставку на высоколиквидные бумаги, входящие в индексную корзину, так как в случае падения рынка их быстро можно обратить в денежные средства. Кроме того, ряд компаний, представляющих ведущие сектора украинской экономики (телекоммуникации, энергетика, металлургия), имеют значительный потенциал роста.

Как отметила аналитик, украинское правительство в 2011 году намерено реализовать программу приватизации в энергетической отрасли, что создает хорошие предпосылки для инвестирования в акции энергогенерирующих компаний. «Принципиальный вопрос здесь заключается в том, каким образом будет выглядеть сам процесс приватизации и, соответственно, механизм определения стоимости энергогенерирующих компаний», - подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО.