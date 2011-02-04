Янукович приостановил приватизацию Одесской киностудии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О приостановке приватизации пакета акций, которые принадлежат государству в уставном фонде Закрытого акционерного общества «Одесская киностудия».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии с которым временно, до принятия закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении условий для восстановления украинского киноискусства, приостановлена приватизация и запрещено внесение государством в уставные фонды хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, который принадлежит государству в уставном фонде закрытого акционерного общества “Одесская киностудия”, а также передачу его в залог.

Кабинету Министров было поручено обеспечить выполнение данного закона и в трехмесячный срок со дня его опубликования разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения условий для восстановления украинского киноискусства".