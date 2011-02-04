Фондовые индексы США в ближайшее время могут снизиться на 2-3% - эксперты

Учитывая очень высокие уровни, на которых сейчас торгуются американские акции, очень вероятен откат на 2-3% по основным индексам в ближайшее время.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, фондовые биржи США и Европы в четверг, 3 февраля, закрылись со смешанной динамикой индексов. Вышедшая статистика в большей мере была негативной. Розничные продажи в Еврозоне снизились на 0,6%, что оказало давление на европейские рынки, а также способствовало укреплению курса доллара на рынке форекс. В США заказы на товары длительного пользования снижаются третий месяц подряд. В январе этот показатель опустился на 2,3%.

Как сообщают аналитики, сегодня в США будут опубликованы данные по безработице за январь, а также индекс занятости, рассчитываемый компанией Monster Worldwide.