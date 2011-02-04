Индекс Украинской биржи протестировал двухлетний максимум - эксперты

Индекс Украинской биржи, согласно результатам торгов в четверг, 3 февраля, протестировал двухлетний максимум.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс Украинской биржи прибавил 0,65% оказавшись на уровне 2774,6 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 1,25% до уровня 1106,76 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила компания «Центрэнерго» (40,1 млн. грн.), акции которой выросли до максимума за последние 10 месяцев, продолжив отыгрывать информацию о возможной приватизации.

По словам аналитиков, поддержку рынку в четверг также оказали акции «Укрсоцбанка» (+1,67%), «Укртелекома» (+1,74%) «Донбассэнерго» (+1,03%), Стахановского вагоностроительного завода (+0,87%) и Авдеевского КХЗ (+0,75%). Хуже рынка выглядели бумаги «Мотор Сичи» (-1,02%), которые корректировались после стремительного роста накануне, Енакиевского металургического завода (-1,27%) и «Азовстали» (-1,26%).