Стимулом роста фондовых рынков США стали данные по безработице - эксперт

Стимулом роста американских фондовых индексов в четверг, 3 февраля, стали данные об уменьшении количества первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю, заканчивающуюся 29 января.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, данный показатель сократился на 42 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, что превысило ожидания по снижению показателя на 3 тыс. Наибольший рост в четверг показали акции розничных сетей США, после оглашения статистики по динамике продаж в январе, которая в целом оказалась выше ожиданий - несмотря на сильные снегопады в стране в прошедшем месяце. Акции компаний Limited Brands и Sears Holdings выросли на 7,4% (рост продаж в январе на 4,4% превысил прогнозы в 2,6%). Котировки Zumiez прибавили 5,7%, T.J. Maxx и Marshalls выросли на 3,3%, Macy’s — на 2%, а Costco — на 1,8%.

По информации аналитика, в четверг мировые фондовые рынки закрылись незначительным ростом. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,1%, американские индексы S&P 500 и DJIA открылись резким снижением котировок и прибавили 0,2% по итогам торгового дня.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, сегодня будет опубликована официальная статистика по рынку труда в США в январе. Рост числа рабочих мест (за исключением сельского хозяйства) ожидается на уровне 130 тыс., а относительно уровня безработицы консенсус-прогноз составляет 9,5%. Финансовая отчетность будет опубликована по следующим компаниям: Volvo (ожидаемая прибыль на акцию — 5,69 доллара), Weyerhaeuser (ожидаемая прибыль на акцию — 5 центов), Walter Energy (ожидаемая прибыль на акцию —2,09 доллара) и Tyson Foods (ожидаемая прибыль на акцию — 62 цента).