Эксперт: лидерами роста стали акции горнорудных и коксохимических заводов

Лидерами роста среди ликвидных компаний на Украинской бирже в пятницу, 4 февраля, стали акции горнорудных и коксохимических заводов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

Он отметил, что в пятницу индекс Украинской биржи открылся резким ростом котировок и удержал завоеванные с утра позиции.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, Полтавский ГОК в пятницу поднялся на 5%, Авдеевский коксохимический завод - на 4,5%, а Ясиновский коксохимический завод - на 3,1%. Ценные бумаги «Центрэнерго» и «Укрнафты» незначительно подешевели - на 0,3% и 0,2% соответственно.

Аналитик отметил, что индекс Украинской биржи закрылся на отметке 2 796 пунктов, прибавив 0,8%. Общий объем торгов акциями составил 250 млн. грн. По итогам недели индекс Украинской биржи вырос на 5,9%.