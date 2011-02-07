Акции коксохимических предприятий поддержали индекс Украинской биржи

Основную поддержку индексу Украинской биржи в пятницу, 4 февраля, оказали акции коксохимических предприятий

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в пятницу значительно выросли бумаги Авдеевского (+4,51%) и Ясиновского КХЗ (+3,05%). Немного подтянулись также котировки «Азовстали» (+1,59%) и Енакиевского металлургического завода (+1,32%). В конце торгов по концерну «Стирол» вышла позитивная новость о запуске реконструированного цеха по выпуску аммиака до октября текущего года, что может оказать поддержку акциям на этой неделе при условии позитивного внешнего фона. Украинские фондовые площадки в пятницу закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,79%, оказавшись на уровне 2796,4 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 0,25% до 1109,55 пункта.

Как отмечают аналитики, рынки Европы и США в пятницу закрылись преимущественно ростом ведущих индексов. Из вышедшей макростатистики важным было снижение уровня безработицы в США до 9%, тогда как ожидания аналитиков были на уровне 9,5%. В то же время, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего лишь на 36 тыс. против ожидаемых 145 тыс. Но, тем не менее, инвесторы все же были обеспокоены кризисной ситуацией в Египте, которая создает нестабильную ситуацию на рынке нефти.

По словам аналитиков, сегодня публикуются индекс опережающих индикаторов в Японии за декабрь, индекс доверия инвесторов Sentix по еврозоне за февраль, а также данные по промышленным заказам Германии в декабре.