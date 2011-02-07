Стимулом роста американских акций стала превзошедшая ожидания отчетность - эксперт

Стимулом дальнейшего роста американских акций стала очередная порция корпоративной отчетности, превзошедшей ожидания.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, мировые фондовые площадки в пятницу, 4 февраля, закрылись ростом. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 вырос на 0,3%, американский индекс S&P 500 вырос на 0,2%, DJIA прибавил 0,3%.

Акции технологической корпорации JDSU подорожали на 27% после оглашения прибыли на акцию за второй квартал 2011 финансового года в размере 29 центов (прогноз - 19 центов). Котировки медицинской страховой компании Aetna прибавили 12% после публикации прогноза прибыли на акцию в 2011 году на уровне 3,7-3,8 доллара (прогноз - 3,27 доллара на акцию). Прибыль пищевой компании Tyson за прошедший квартал составила 78 центов на акцию, что превысило ожидания (62 цента на акцию). В итоге котировки компании выросли на 6%.

Как отметил А.КОМАРОВСКИЙ, «официальный отчет правительства США о рынке труда в январе сильно озадачил рынок». По этим данным, в январе количество новых рабочих мест составило лишь 36 тыс., что оказалось намного ниже консенсус-прогноза в 140 тыс. Однако уровень безработицы составил 9%, что оказалось намного ниже ожидавшегося рынком показателя в 9,5%. «Впрочем, такое резкое снижение уровня безработицы может быть в значительной мере обусловлено очередными изменениями в методологии данных статистических расчетов», - считает аналитик.

По словам А.КОМАРОВСКОГО, сегодня ожидается выход данных об объемах потребительского кредитования в США в декабре (ноябрьский показатель - 1 346 млн. долларов), а также по динамике фабричных заказов в Германии в декабре (показатель предыдущего месяца - рост на 5,2%). Сегодня также станет известен размер прибыли компании Lenovo, который ожидается в размере 1 цент на акцию, а компании International Consolidated Airlines Group - в размере 7,6 цента на акцию.