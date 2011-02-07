«Укртелеком» намерен продать облигации серии «L» на 250 млн. грн.

Компания «Укртелеком» намерена продать облигации серии «L» на общую сумму 250 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте «proIT».

Согласно сообщению, стоимость одной облигации – 1 тыс. грн.

Согласно проспекту эмиссии облигаций, их размещение будет осуществлено в период с 15 февраля 2011 года по 13 января 2012 года включительно.

Доходность облигаций определена в размере 16,5%, при этом возможность оферты не предусмотрена. Согласно проспекту эмиссии, облигации должны быть погашены 14-17 февраля 2012 года.

Привлеченные от продажи облигаций средства «Укртелеком» направит на технологическое развитие компании: развитие и модернизацию фиксированной сети, сети мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет и т.п.

Андеррайтером выпуска облигаций является компания «Тройка Диалог Украина».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года «Укртелеком» завершил продажу облигаций серии «J» на сумму 125 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 года объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.