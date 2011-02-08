Украинские «голубые фишки» в понедельник продолжили рост - эксперт

Украинские «голубые фишки» в понедельник, 7 февраля, продолжили рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, в понедельник индекс Украинской биржи открылся резким ростом котировок и сохранял восходящий тренд в течение всего торгового дня. По итогам сессии индекс Украинской биржи закрылся на отметке 2 820 пунктов, прибавив 0,8%. Общий объем торгов акциями был большим и составил 178 млн. грн.

Как отметил аналитик, среди ликвидных акций лидерами роста в понедельник были Северный ГОК и Алчевский металлургический комбинат прибавившие в цене 2,9% и 2,45% соответственно. Акции «Стирола» выросли на 2,4%. В тоже время, Стахановский вагоностроительный завод потерял 0,6%, что стало наибольшим падением дня среди ликвидных акций.