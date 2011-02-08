Инвесторы в понедельник следили за корпоративными новостями - эксперты

В отсутствие важной макроэкономической статистики по США инвесторы в понедельник, 7 февраля, следили за корпоративными новостями.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, фондовые биржи Европы и США в понедельник закрылись ростом ведущих индексов. Поддержку рынку оказали новости о ряде крупных сделок в сфере слияний и поглощений. Но, в то же время, сдерживающие влияния на рост индексов оказали данные по промышленным заказам в Германии, которые оказались намного хуже прогнозов аналитиков.

Как отмечают аналитики, в понедельник украинские фондовые биржи закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,84%, оказавшись на уровне 2819,95 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 0,45% до 1114,53 пункта. Лидерами торгов на Украинской бирже по объему выступили «Укрнафта» (18.8 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (15,1 млн. грн.). Среди компаний индексной корзины наибольший рост был зафиксирован по акциям Алчевского меткомбината (+2,45%), Стирола (+2,38%) и Ясиновского КХЗ (+1,79%). Снижение показали акции «Укртелекома» (-0,25%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,56%).

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по промышленному производству за декабрь в Германии, а также недельный индекс сопоставимых продаж в крупнейших розничных сетях и индекс экономического оптимизма IBD в США.