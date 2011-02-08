Эксперты: украинские фондовые рынки воодушевлены глобальным оптимизмом

Украинские фондовые рынки начали неделю на подъеме, воодушевленные глобальным оптимизмом по поводу роста экономики и снижением напряженности в Египте.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, на Украинской бирже в понедельник значительный рывок в стоимости акций совершил «Стирол» (+2,38%), на фоне новостей о планируемом расширении производственных мощностей. Самый существенный результат среди высоколиквидных бумаг показал Алчевский меткомбинат (+2,45%), в то время как подорожание Енакиевского метзавода (+1,14%) и «Азовстали» (+0,98%) было более умеренным.

По словам аналитиков, уверенный темп роста сохранили коксохимические предприятия. Акции Ясиновского КХЗ в понедельник подорожали на 1,79%, а котировки Авдеевского КХЗ повысились на 1,40%. За ними следовали «Укрнафта» и компании банковского сектора. «Укрнафта» прибавила 1,20%, «Укрсоцбанк» - 1,07%, «Райффайзен банк Аваль» - 0,91%.

Аналитики отмечают, что остальные ликвидные бумаги в понедельник подорожали в рамках одного процента. Единственной голубой фишкой, которой не удалось закрыться на позитивной территории, оказался «Укртелеком» (-0,25%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 февраля, повысился на 0,45% – до 1114,53 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. 211 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,84% – до 2819,95 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 498 тыс. грн., из них на срочном рынке – 53 млн. 214 тыс. грн.