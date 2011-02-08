Сегодня на мировых рынках акций очень вероятна волна фиксации прибыли - эксперт

Сегодня на мировых рынках акций очень вероятна волна фиксации прибыли.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, мировые фондовые индексы в понедельник, 7 февраля, продолжали расти. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 прибавил 1%, а американские индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,6% каждый, заметно прибавив в цене с открытия и сохранив позиции до конца торговой сессии.

Как считает А.КОМАРОВСКИЙ, стимулом ралли американских акций стали новости о новых слияниях и поглощениях. Акции фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway подорожали на 1,1% после того, как стало известно о намерении компании приобрести оставшиеся акции Wesco Financial (+1% по итогам дня). Интернет-компания AOL огласила свои планы приобрести новостной сайт Huffington Post за 315 млн. долларов, а медицинская компания Danaher Corp. сообщила о готовящейся покупке медицинской компании Beckman Coulter. В итоге акции AOL упали на 3,4%, а котировки Danaher Corp. выросли на 2,2%. Акции нефтяной компании Pride International выросли сразу на 15,7% на новости о возможной ее покупки компанией Ensco.

По информации аналитика, в Европе 7 февраля подорожали котировки авиакомпаний. Lufthansa прибавила в цене 2,7%, Air France - 3,6%. Выросли в цене акции Adidas (+3,6%), Solar World (+7%), а также Nokia (+2,1%) на новости о планах производителя мобильных устройств уволить половину действующего совета директоров в рамках новой стратегии компании.

А.КОМАРОВСКИЙ сообщил, что сегодня публикуются данные об изменении розничных продаж в Германии в декабре 2010 года (в ноябре показатель снизился на 2,4%), а также декабрьский индекс промышленного производства Германии (в ноябре отмечалось снижение на 0,7%). Бюро статистики рынка труда США опубликует данные о количестве новых вакансий в декабре (ноябрьское значение - 3 248).

Аналитик также отметил, что сегодня рынку станут известны прибыль компании Toyota за последний квартал 2010 года (прогноз - 29,96 доллара на акцию), компании Walt Disney за последний квартал (прогноз - 56 центов на акцию) и годовая прибыль банка UBS (прогноз - 1,84 доллара на акцию).

Внешний фон на открытии украинского рынка — неопределенный.