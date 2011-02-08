Акции украинских компаний на международных площадках показали позитивную динамику - эксперты

Акции украинских компаний, торгующихся на международных площадках, в понедельник продемонстрировали в целом позитивную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже вновь взлетели котировки Cadogan Petroleum (+9,37%). Существенно укрепились также бумаги JKX Oil & Gas (+1,21%). Подорожали акции Ferrexpo (+1,53%), в то время как бумаги «МХП» (MHPC LI +0,26%) выросли незначительно.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в понедельник стремительно повысились котировки «Кернела» (+3,86%). Уверенный рост продемонстрировала «Астарта» (+1,13%). В то же время, «Агротон» (-0,56%) незначительно просел.