«Метинвест» успешно разместил 7-летние еврооблигации на 750 млн. долл.

Горно-металлургический холдинг «Метинвест» успешно разместил свои 7-летние еврооблигации на сумму 750 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отметили в компании, покупателями новых облигаций стали в основном крупные западные инвестиционные фонды, страховые компании и банки.

Как сообщил УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Константин КУЧЕРЕНКО, облигации были размещены практически с таким же спрэдом к цене свопов в долларах, по которому торгуются 5-летние бумаги компании, то есть без премии за новый выпуск.

Кроме того, как отмечает эксперт, «Метинвесту» удалось привлечь самые длинные деньги на рынке украинских корпоративных облигаций (на данный момент на рынке нет еще корпоративных облигаций, которые погашались бы после 2016 года) и в самом большом объеме (750 млн. долл.).

По информации К.КУЧЕРЕНКО, привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущих долгов («Метинвест» в этом году погашает порядка 600 млн. долл. обязательств), а также для модернизации производственных мощностей, в первую очередь по производству стали. Кроме того, известно о планах «Метинвеста» увеличить мощности по добыче коксующегося угля, в частности, за счет инвестиций в добычу угля в США.

По словам К.КУЧЕРЕНКО, скорее всего, в этом году новых размещений уже не будет, но в следующем году компания может вернуться на рынок. По оценке эксперта, «Метинвесту» необходимо привлекать в среднем около 500 млн. долл. новых долгов в год в течение ближайших 5 лет, чтобы иметь возможность профинансировать свою амбициозную инвестиционную программу и рефинансировать существующие долги.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. со сроком погашения от 7 до 10 лет.

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2». Прогноз рейтингов – стабильный.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.