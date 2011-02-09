Минфин вчера привлек в бюджет 858 млн. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 857,95 млн. грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 10 августа 2011 года (срок обращения 182 дня) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 120,96 млн. грн.; 26 октября 2011 года (259 дней) и доходностью 8% - 359,59 млн. грн., 12 декабря 2011 года (672) и доходностью 10% - 156,97 млн. грн., 29 января 2014 года (1 085 дней) и доходностью 11% - 220,44 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно Государственному бюджету, в 2011 году правительство планирует выпустить ОВГЗ на сумму 48,59 млрд. грн. без учета их выпуска по программам капитализации НАК «Нафтогаз Украины», национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфеле Нацбанка составил 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.), по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).