ФГИУ не смог провести ряд приватизационных конкурсов из-за отсутствия заявок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не смог провести ряд ранее объявленных приватизационных конкурсов из-за отсутствия заявок.

Как сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 9 февраля т.г.), из-за отсутствия заявок не состоялись приватизационные конкурсы по продаже 99,485% госпакета акций ОАО "Фотон" (начальная цена - 66 млн. 511 тыс. грн.), 92,362% акций ОАО "Углеродный композит" (начальная цена - 10 млн. 260 тыс. грн.), 100% акций ОАО "Конотопский завод по ремонту дизель-поездов" (20 млн. 810 тыс. грн.) и конкурс по продаже 57,389% акций "Львовский завод "Автопогрузчик" (начальная цена - 6 млн. 145 тыс. грн.).