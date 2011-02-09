Эксперты: рост акций сдерживался падением цен на нефть и поднятием ставки в Китае

Несмотря на стабилизацию ситуации в Египте, рост мировых фондовых индексов во вторник, 8 февраля, сдерживался падением цен на нефть и очередным поднятием учетной ставки в Китае.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, инвесторы во вторник, также были обеспокоены статистикой из Германии. Так, стало известно, что объемы промышленного производства в стране с крупнейшей экономикой в Европе в декабре снизились второй месяц подряд. Поддержку рынку оказал отчет McDonald’s Corp, продажи которой выросли в январе текущего года на 5,3%. Торги в Европе и США 8 февраля проходили со смешанной динамикой индексов.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки во вторник закрылись незначительным ростом. На Украинской бирже повышенным спросом пользовались бумаги «Укрнафты» (+2,81%), «Мотор Сичи» (+0,75%) и представителей банковского сектора – «Укрсоцбанка» (+1,30%) и «Райффайзен банка Аваль» (+1,29%). Наибольшее падение среди предприятий индексной корзины показали акции «Укртелекома» (-2,94%). Причиной послужило сообщение о требовании Deutsche Bank и Credit Suisse First Boston досрочно погасить 222 млн. долларов кредита, выданного в 2005 году.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по торговому балансу Германии и Великобритании, а также информация Министерства энергетики США об изменении запасов нефти в США за неделю.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 8 февраля, повысился на 0,17% – до 1116,44 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 830 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,07% – до 2821,90 пункта. Общий объем торгов составил 350 млн. 786 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 258 тыс. грн.