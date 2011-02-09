Вчерашний рост Украинской биржи обеспечило подорожание всего четырех голубых фишек - эксперт

Рост Украинской биржи во вторник, 8 февраля, был обеспечен подорожанием всего четырех голубых фишек, входящих в ее индекс.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

Он отметил, что во вторник индекс Украинской биржи открылся небольшим ростом котировок, резко вырос в первый час торгов, но затем потерял завоеванные и закрылся незначительным ростом. «Укрнафта» стала лидером роста: ее котировки выросли на 2,8%. За ней последовали «Укрсоцбанк» и «Райффайзен банк Аваль», подорожавшие на 1,3% каждый.

В то же время, по словам аналитика, котировки большинства других ликвидных бумаг во вторник снизились. «Укртелеком» был лидером падения среди ликвидных компаний, потеряв 2,9% на фоне негативных новостей. Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank потребовали от компании досрочного погашения долга в 222,2 млн. долларов, реагируя на ожидания ее предстоящей приватизации. Инвесторы активно продавали акции предприятий горно-металлургического комплекса. «Азовсталь» потеряла в цене 2,7%, тогда как Северный ГОК и Полтавский ГОК подешевели на 2,6% и 2,9% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 8 февраля, повысился на 0,17% – до 1116,44 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 830 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,07% – до 2821,90 пункта. Общий объем торгов составил 350 млн. 786 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 258 тыс. грн.