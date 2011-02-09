Эксперты отмечают волатильность украинских фондовых рынков на вчерашних торгах

На украинских фондовых рынках во вторник, 8 февраля, наблюдалась волатильность.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, после незначительного роста в самом начале торгов индекс Украинской биржи постепенно скатился на негативную территорию, выбраться из которой ему удалось лишь к окончанию сессии. Объем торгов был на достаточно высоком уровне.

По информации аналитиков, наиболее мощное влияние на позитивную динамику индекса Украинской биржи во вторник оказала «Укрнафта» (+2,81%). Существенно повысились котировки компаний банковского сектора. «Укрсоцбанк» прибавил 1,3%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,29%. На позитивной территории удалось закончить торги также «Мотор Сичи» (+0,75%).

Аналитики отмечают, что самые слабые результаты по итогам дня продемонстрировали «Укртелеком» (-2,94%) и «Азовсталь» (-2,65%). Инвесторы фиксировали прибыль по акциям коксохимических заводов. Так, Авдеевский КХЗ потерял 1,62%, Ясиновский КХЗ - 1,32%. Остальные ликвидные бумаги завершили торги с незначительными потерями в рамках одного процента.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 8 февраля, повысился на 0,17% – до 1116,44 пункта. Общий объем торгов составил 244 млн. 830 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,07% – до 2821,90 пункта. Общий объем торгов составил 350 млн. 786 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 258 тыс. грн.