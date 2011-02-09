Украинские акции на международных биржах показали более слабые результаты - эксперты

Акции украинских компаний, торгующиеся на международных фондовых биржах, вчера показали более слабые результаты, в сравнении с итогами понедельника.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, после возобновления торгов на Лондонской фондовой бирже несущественно подорожали во вторник акции Regal Petroleum (+0,68%). В свою очередь, котировки JKX Oil & Gas (-1,86%) снизились, а по бумагам Cadogan Petroleum (-4,29%) наблюдалась значительная коррекция. Ferrexpo (-1,32%) и «Мироновский хлебопродукт» (-1,54%) также завершили сессию на негативной территории.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже во вторник упали котировки «Кернела» (-1,28%). Незначительно просел «Агротон» (-0,12%). В то же время, стремительно взлетела стоимость бумаг «Астарты» (+3,76%).